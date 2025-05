I Nation of Language, una delle realtà più interessanti del post-punk revival, hanno ufficialmente firmato un accordo discografico con l’ etichetta Sub Pop, aggiungendo il loro nome a un roster che ha scritto la storia dell’indie rock. E per celebrare l’occasione, il trio di Brooklyn ha rilasciato “Inept Apollo“, il loro primo singolo, e annunciato a un tour internazionale che toccherà tre continenti – con una tappa a Milano il 23 novembre presso i Magazzini Generali.

Il nuovo brano è un perfetto esempio del loro stile: un mix di new wave anni ’80 accompagnato da un video, diretto da John MacKay, che cattura l’essenza della vita artistica in una metropoli: “Come esplorare un magazzino abbandonato, dove ogni stanza racconta una storia di creatività e solitudine“, ha commentato Ian Devaney. E in effetti, le immagini evocano lo spirito underground di Brooklyn, con un tocco di nostalgia.

Dopo aver affiancato i Death Cab for Cutie nel loro tour celebrativo di Plans, i Nation of Language sono pronti per a intraprendere il loro tour che toccherà Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa, con un tris di date simboliche al Warsaw di Brooklyn.



