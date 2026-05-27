Sono passati sette anni da For the Cause, ma l’attesa sta per finire; ne aveva dato notizia lo scorso novembre. I leggendari veterani dell’NYHC, i Madball, tornano a fare sul serio con Not Your Kingdom, decimo album in carriera, in arrivo il 24 luglio su Nuclear Blast. E se pensavi di averli già inquadrati, ripensaci.

Il disco – prodotto e ingegnerizzato da Andrew Baylis, Aiden Thompson e Grady Saxman, con mix e mastering finali firmati Lee Rouse – è stato descritto da Freddy Cricien come “di gran lunga il Madball più vario, eclettico nel modo migliore”. Parole pronunciate durante un’intervista su Hardlore all’inizio del mese, che già facevano presagire un cambio di marcia.

E la prima avvisaglia si chiama “Rebel Kids”, primo singolo accompagnato da un video diretto da Dave Causa e dallo stesso Cricien. Il frontman racconta: “È stato il primo brano scritto per questo album, più o meno due anni fa. L’atteggiamento, l’atmosfera e il messaggio sono diventati il catalizzatore di tutto ciò che è venuto dopo. Amavamo il pezzo all’istante, ma non sapevo che sarebbe diventato il primo singolo. Diverse canzoni potevano uscire per prime, ma alla fine ‘Rebel Kids’ aveva più senso, musicalmente e liricamente”.

Not Your Kingdom arriverà il 24 luglio (c’è anche un’edizione in vinile “oxblood and sky blue split”, limitatissima a 200 copie) ma i Madball sono già pronti a macinare polvere sul palco. Il 22 maggio suonano al Brooklyn Monarch per la 2026 edizione del BNB Bowl, con date già fissate tra Messico, Europa e festival nordamericani.



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