A distanza di quindici anni – ok, quindici e spiccioli, ma chi li conta quando si parla di leggenda? – la band del New Jersey annuncia l’edizione deluxe di Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, quell’album del 2010 che molti hanno sottovalutato e che il tempo ha trasformato in un cult post-apocalittico, glam e disperatamente libero.

L’uscita è prevista per il 10 luglio via Reprise, ma i veri fuorilegge sanno già che non potranno aspettare. Si potrà preordinare in tre formati da collezione: vinile “green sludge” (melma verde, ovviamente), cassetta “petrol blue” e CD. Niente compromessi, niente edizioni standard. Solo roba che i Killjoy avrebbero rubato da un convoglio della Better Living Industries.

Il vero tesoro, però, è nei nove brani aggiuntivi. Tutti mai apparsi prima su supporto fisico, e alcuni destinati a fare il loro debutto assoluto sulle piattaforme streaming. Dettaglio non da poco per una band che ha sempre visto nel supporto fisico un’estensione dell’immaginario.

Per aprire le danze, i MCR hanno già rilasciato la prima gemma: una versione live di “Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)” registrata nel 2010 per BBC Radio 1. Sì, proprio quella. L’energia da studio londinese, i capelli di Gerard Way al vento immaginario, e quel senso di pericolo imminente che solo loro sanno regalare. Potete rivedere l’esecuzione qui sotto (e preparatevi a cantare ogni “na-na” come se foste in fuga su una Trans Am).

E già che l’agenda è calda, parliamo del resto. Il 2026 non è solo l’anno di Danger Days, ma anche la ripresa del monumentale The Black Parade Tour poi il tour europeo parte ufficialmente il 30 giugno da Liverpool (Anfield Stadium), fa tappa a Londra per tre serate, e il 15 luglio arriva in Italia: Firenze, Visarno Arena. Unico appuntamento nel nostro paese.

Dopo Madrid e qualche altra data, il tour si sposta negli USA il 9 agosto da New York (Citi Field), con l’apertura dei i Franz Ferdinand. Poi Detroit, Minneapolis, San Diego, e il gran finale a tema horror: 31 ottobre, Halloween, Los Angeles, Hollywood Bowl – ben cinque date conclusive.



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