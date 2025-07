Dance-punk, ritmo e nostalgia: la band iconica di Brooklyn annuncia nuove date tra USA, UK ed Europa.

Dopo anni di attesa, The Rapture sono pronti a riaccendere i palcoscenici con un tour internazionale che toccherà Nord America, Regno Unito ed Europa nel corso del 2025. Per gli appassionati del dance-punk anni 2000, è un evento da non perdere: sarà infatti il primo tour completo della band dal 2011, segnando un ritorno tanto atteso dopo l’isolamento pandemico e una manciata di sporadiche apparizioni.

Il viaggio live inizierà il 16 settembre al First Avenue di Minneapolis, tempio della musica indipendente (e luogo simbolo per i fan di Prince). Da lì, la band – guidata dal carismatico Luke Jenner – proseguirà attraverso gli Stati Uniti con tappe a Denver, San Francisco, Brooklyn e Chicago, tra le altre. A novembre, il tour sbarcherà in UK (Glasgow, Manchester, Londra) per poi chiudere in stile con sei imperdibili date europee, tra cui Berlino, Amsterdam e Parigi.

The Rapture irruppero sulla scena nei primi anni Duemila, diventando uno dei nomi più influenti della scena post-punk e dance grazie a capolavori come Echoes (2003). Il singolo House Of Jealous Lovers – prodotto da James Murphy (LCD Soundsystem) e Tim Goldsworthy – resta un inno generazionale, mentre album come Pieces Of The People We Love (2006) e In The Grace Of Your Love (2011) ne hanno consolidato il culto.

I live dei The Rapture promettono fisicità e adrenalina. Sarà anche l’occasione per scoprire se, dopo questo tour, la band abbia in serbo nuova musica o se il ritorno sia una celebrazione della loro eredità.



https://therapturemusic.com/

https://www.facebook.com/theraputre

https://www.instagram.com/therapture