Oramai l’onda è in movimento e la protesta contro Spotify si allarga: dopo Deerhoof, anche Xiu Xiu (nella foto) e King Gizzard & The Lizard Wizard hanno annunciato la rimozione della loro musica dalla piattaforma. La ragione? Le politiche del CEO Daniel Ek, che attraverso il suo fondo d’investimento Prima Materia ha finanziato aziende legate all’intelligenza artificiale militare, inclusi droni usati da Israele.

Xiu Xiu, trio sperimentale indie, ha confermato su Instagram di star lavorando per eliminare il proprio catalogo da quello che definiscono un “buco violento dell’armageddon”. “Grazie al supporto delle nostri tre label – Polyvinyl, Kill Rock Stars e Graveface – stiamo rimuovendo tutto perché Spotify investe in droni bellici“, hanno spiegato. La procedura è più lunga del previsto per questioni contrattuali, ma il messaggio è chiaro: “Per tutte le ragioni che già conoscete, DISDETTIVI DA SPOTIFY!“.

Anche King Gizzard & The Lizard Wizard, band australiana iperprolifica, ha abbandonato la piattaforma senza troppi annunci, lasciando solo un EP collaborativo ancora online. In un post su Instagram, il gruppo ha scritto semplicemente “Fuck Spotify”, puntando il dito contro gli investimenti militari di Ek. A differenza di Xiu Xiu, loro possono agire più rapidamente perché autoproducono gran parte della loro musica.

E il fenomeno non riguarda solo gli USA: anche in Italia, alcune realtà underground starebbero valutando azioni simili, sebbene al momento non ci siano nomi ufficiali se non quella dei napoletani FANALI. La protesta sembra destinata a crescere, trasformando Spotify nel nuovo bersaglio degli artisti che rifiutano di finanziare, anche indirettamente, l’industria bellica.

Alternative? Molti puntano su Bandcamp e Soundcloud, piattaforme più etiche e artist-friendly, dove diversi gruppi stanno rendendo disponibili in esclusiva i loro lavori. Intanto, il dibattito sul ruolo delle major del streaming nel sostegno a conflitti globali si fa sempre più acceso.



https://www.xiuxiu.org/

https://kinggizzardandthelizardwizard.com/

https://deerhoof.website/

https://kinggizzard.bandcamp.com

https://xiuxiu.bandcamp.com/

https://deerhoof.bandcamp.com/album/noble-and-godlike-in-ruin

https://fanali.bandcamp.com/album/im-in-control-2