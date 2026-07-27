A cinque anni di distanza dall’epopea Kick, la diva sperimentale venezuelana rompe il silenzio con un nuovo album. Nessun singolo in anteprima, ma una diretta streaming epica in sette location diverse. E un partner d’eccezione: l’app di dating Feeld.

L’attesa è finita, ma Arca non ha scelto la via più comoda. Il 31 luglio, via XL Recordings, arriva XXXXX – titolo che sa di codice cifrato, di formula alchemica, di quinta dimensione dopo i quattro atti della saga Kick (2020-2021). Un ritorno che non si annuncia con un singolo, ma con un gesto teatrale totale: un livestream diretto da Daniel Sannwald, in programma per giovedì alle 21:30 (ora italiana) su Twitch e YouTube.

La trasmissione, battezzata Diva.Experimental, sarà un evento corale e nomade: sette scenari diversi a Barcellona, sette atti per altrettanti brani inediti tratti dal nuovo disco. Arca non si esibirà su un palco, ma si moltiplicherà attraverso luoghi simbolici della città catalana, trasformando ogni angolo in un teatro dell’assurdo e del sublime.

E qui arriva la sorpresa: a finanziare l’operazione è Feeld, l’app di incontri che ha fatto della fluidità e dell’esplorazione identitaria il suo marchio di fabbrica. Un connubio che suona naturale per chi, come Arca, ha sempre abitato lo spazio tra generi, suoni e corpi. Nelle sue parole:

“Con il supporto di Feeld possiamo regalarvi uno show con tutto il glamour e il budget che meritate. Grazie per sostenere l’arte sperimentale. Sintonizzatevi. Stiamo lavorando duro per offrirvi un grande spettacolo, ovunque voi siate.”

Ma cosa ha fatto Arca in questi cinque anni, oltre a coltivare il silenzio? Tutto e niente. Ha pubblicato due singoli sporadici – “Puta” e “Sola”, accompagnati da videoclip che hanno fatto discutere – e ha prestato il suo tocco alieno a progetti altrui: da Madonna (Confessions II) a Addison Rae, passando per Hikaru Utada e Tokischa. Una ragnatela di collaborazioni che sembrava tenerla in orbita, mentre il suo mondo sonoro maturava in sordina.

Il nuovo album, composto da 16 tracce, sarà accompagnato dalla copertina firmata da Kaan Ulgener, artista visivo che con Arca condivide l’amore per il grottesco digitale e la bellezza post-umana. La tracklist è già disponibile – e promette di mescolare ancora una volta pop deformato, reggaeton distopico, elettronica da camera e urla che diventano melodia.



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