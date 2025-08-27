Un film racconterà la vita e la carriera dell’icona musicale irlandese, produttori già dietro al documentario “Nothing Compares”. Attrice favorita per interpretare Sinead è Natalie Portman.

Dopo il documentario Nothing Compares (2022), che esplorava il controverso e rivoluzionario percorso artistico di Sinéad O’Connor, la leggendaria cantautrice irlandese sarà presto protagonista di un nuovo biopic. Secondo quanto riportato da Variety, la pellicola sarà diretta da Josephine Decker (Madeline’s Madeline, Shirley) e scritta da Stacey Gregg, con la produzione affidata a IE:Entertainment, Nine Daughters e See-Saw Films, già dietro al documentario dedicato alla star scomparsa nel 2023.

Il film si concentrerà sugli anni formativi e sull’ascesa di O’Connor, dalla sua infanzia tormentata alla conquista della scena mondiale con hit come Nothing Compares 2 U, passando per le sue battaglie personali, le provocazioni artistiche e l’impegno sociale. Una figura complessa, che ha sfidato convenzioni e ipocrisie, pagando spesso un prezzo altissimo.

La notizia arriva a poco più di un anno dalla scomparsa della cantante, spentasi a 56 anni, lasciando un vuoto nel mondo della musica. Con Nothing Compares aveva già ottenuto un rinnovato interesse critico, e questo biopic potrebbe essere l’occasione per riportare la sua eredità sotto i riflettori.

Josephine Decker, regista sperimentale e visionaria, sembra la scelta perfetta per catturare l’essenza di un’artista così fuori dagli schemi. Resta da vedere chi interpreterà O’Connor: un casting non facile, data la sua presenza magnetica e la voce inconfondibile.



