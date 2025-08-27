Dopo vent’anni, nove album, battaglie legali e una rinascita, per i fratelli Jarman – Gary, Ryan e Ross, conosciuti come The Cribs; è’ arrivato il momento di annunciare Selling A Vibe non altro che è la celebrazione della loro unione prima come fratelli e poi come band. L’album verrà pubblicato dalla [PIAS] il 9 gennaio 2026 ed è anticipato dal singolo “Summer Seizures“.

La distanza forzata della pandemia ha costretto la band a una pausa di riflessione, trasformando la lontananza in un bisogno bruciante di ritrovarsi. Il risultato è un manifesto sulla fratellanza e sulla guarigione, prodotto da Patrick Wimberly e mixato da Lars Stalfors. Un viaggio sonoro che spazia dalla cruda intensità di Looking For The Wrong Guy all’energia contagiosa di Self Respect, fino alla complessità ritmica di A Point Too Hard To Make.

Con Wimberly, la band ha osato come mai prima, esplorando tecniche di produzione pop e aprendosi a sperimentazioni inedite, senza però rinnegare le proprie radici: You’ll Tell Me Anything, registrata con Gordon Raphael, profuma ancora della garage urgency delle prime sessioni.

Tutto culmina in Brothers Won’t Break, un inno che non ammette esitazioni. Non sono semplicemente una band di fratelli. Sono fratelli che, ogni giorno, scelgono di essere una band. Selling A Vibe è la loro verità più pura. Da ascoltare a tutto volume.



