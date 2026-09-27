Greg Dulli e gli Afghan Whigs sono stati una parte importante e singolare del firmamento dell’indie rock degli ultimi 40 anni. Mantenere la freschezza a questo punto della carriera deve essere una sfida per qualsiasi band con una longevità del genere. Il groove rock ondulato, caratteristico e pieno di sentimento del gruppo di Cincinnati è in ottima forma nel loro nuovo album, Soft Control (Royal Cream//BMG) dove la band ha semplicemente deciso di fare ciò che sa fare, di farlo bene e di offrire in abbondanza ciò che i propri fan ameranno.

Tra il brano di apertura, Jungle Roux, che contiene molti tratti distintivi degli Whigs, ma li fonde in modo nuovo. e quello di chiusura, A Simulation, una ballata languida, dominata dal pianoforte e arricchita dagli archi: Dulli ci prende per mano e ci conduce in un territorio emotivo dal quale è difficile uscire senza rimanere toccati: un disco che avvolge il grunge di una volta con un velo di soul e musica black, un genere di cui Greg è il vero padrino dell’intera scena.

C’è una vera anima che attraversa queste canzoni, quella che scivola tra le chitarre e fa subito capire che è un disco dei Whigs. Lo si sente anche nei sintetizzatori ben posizionati, e nel modo in cui un fiato o una linea di pianoforte sparsa che cambia la temperatura di una canzone. Dulli continua a girare intorno ai punti in cui sesso, potere e fede si intrecciano, e ciò che colpisce di più è la sua voce: in qualche modo la più forte e delicata che sia mai stata, che un secondo scatta in un ringhio e si ritrae quasi nel nulla il momento dopo.

Dulli si sofferma tanto sull’ansia esistenziale di chi è psicologicamente tormentato quanto sull’accettazione introspettiva in Duvateen, dove il frontman della band guarda la mortalità dritta negli occhi, riflettendo sulla vita che ha vissuto e su quella verso cui si sta dirigendo. Si tratta di una nuova sfaccettatura per Dulli, che riflette su una vita fatta di alti e bassi e giunge a una certa serenità, accompagnando il testo con vivaci riff di pianoforte e da un finale di chitarra maestoso.

My Lover rappresenta uno stile pop diverso, come se il “suono pop” fosse definito dalla negatività piuttosto che da una spensierata allegria. The Deepest Part of the Darkest Shadow è una ballata cupa e potente, alleggerita da alcuni splendidi fiati. la travolgente Memphis, Texas raggiunge un climax intenso con la band al massimo della forma, quando Dulli intona “Sto impazzendo” non c’è dubbio che non solo senta che questo gli sta accadendo, ma che probabilmente sia proprio così: il dolore e la paura del momento vengono messi in primo piano da una grande performance. Uno dei suoi doni è che, quando pochi secondi dopo la chitarra e il Rhodes accompagnano “77” e lui canta “una volta mi ero perso, ora ci sono dentro”, sembra aver ritrovato pienamente sé stesso e quando aggiunge “Non mi guardo più indietro”, parla di abbracciare ciò che resta del futuro.

Il modo in cui la voce di Greg Dulli sfiora con le sue emozioni il panorama sonoro, sia che sia sostenuta da armonie stratificate come in House of I, sia che sia esaltata da una sezione di ottoni come nella splendida Mariah Luster, dal ritmo orchestrale, ci accarezza delicatamente e ci culla in un mondo sonoro di cui, francamente, abbiamo disperatamente bisogno.

Non sarebbe onesto dire che Soft Control assecondi solo un pubblico di fedelissimi ormai invecchiato, ma indubbiamente lo tiene presente. Per quanto si possa dire che i Whigs abbiano un suono classico, possiamo dire che con tutta probabilità è il migliore disco di questa seconda era della carriera degli Afghan Whigs, capace com’è di collegarsi alla loro storia in maniera autentica senza mai dare l’impressione di voler artatamente rinverdire i fasti del passato, ma di adattarli con consapevolezza allo scorrere del tempo.



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