Il gruppo di Lou Barlow (oggi saldamente membro dei Disonaur Jr.) celebra il disco del 1996 con un’edizione espansa ricca di inediti, lati b e registrazioni dal vivo.

A quasi trent’anni dalla sua uscita, “Harmacy” dei Sebadoh si prepara a tornare nei negozi. L’album del 1996, da tempo fuori catalogo a livello internazionale, verrà ripubblicato in una versione espansa dalla Sub Pop il prossimo 20 novembre, in formato doppio vinile, doppio cd e in digitale.

La riedizione, intitolata “HARMACY (30TH ANNIVERSARY EXPANDED EDITION)”, aggiunge al disco originale ben 16 rarità. Tra queste spiccano cinque take mai pubblicate prima, tre versioni alternative di altrettanti brani, una demo acustica di “Open Ended”, il lato b “Real Deal” e una serie di registrazioni dal vivo, comprese le sessioni radiofoniche alla BBC risalenti a quel periodo. Il remastering è stato curato da J.J. Golden presso i Golden Mastering.

Per dare un assaggio del materiale extra, è disponibile l’ascolto di una delle gemme nascoste: una versione alternativa di “Beauty of the Ride”, uno dei pezzi più noti del lotto. Il brano, in questa veste inedita, mantiene intatta la malinconia tipica della scrittura di L. Barlow, ma con un arrangiamento leggermente diverso che ne mette in luce sfumature finora rimaste in ombra.

“HARMACY” rappresentò per i Sebadoh un momento di svolta commerciale, seppur di portata moderata. Nonostante ciò, L. Barlow non ha mai nascosto un certo rapporto ambivalente con quel disco. In una vecchia intervista rilasciata a T. Cole Rachel per Stereogum nel 2012, il musicista spiegava che, all’epoca, l’unico modo per migliorare il lavoro sarebbe stato includere i lati b di quel periodo. Ma c’era anche dell’altro.

Barlow raccontò che “HARMACY” nacque come il seguito trionfale di “BAKESALE”, ma le cose andarono diversamente. La Sub Pop investì una cifra considerevole nel progetto e, appena entrati in studio, il tecnico del suono suggerì senza mezzi termini di licenziare il batterista. “Le canzoni non sarebbero mai esplose davvero senza un batterista diverso”, avrebbe detto, mettendo la band di fronte a una decisione difficile. Decisione che, alla fine, non venne mai presa.

Ora, a distanza di tre decenni, quella storia torna sotto una nuova luce, con un’edizione che finalmente mette insieme il disco e tutto ciò che gli ruotava attorno. Un modo per riascoltare “HARMACY” con orecchie diverse, e per riscoprire una delle band più sottovalutate del panorama indie rock americano.



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