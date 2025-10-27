Era il 2005. Mentre il mondo ballava ancora al ritmo di Discovery, i Daft Punk tornavano con Human After All, un’opera più oscura e robotica che, nonostante le reazioni iniziali contrastanti, ha finito per cementificare il loro status di visionari. Ora, a vent’anni di distanza, quel capitolo così seminale riceve la celebrazione che merita: i leggendari Human After All Remixes, per la prima volta in vinile.

Si tratta di un momento che i collezionisti e i puristi del suono attendevano da tempo. Quella raccolta di remix, nata come esclusiva per il mercato giapponese nel 2006 e poi misteriosamente distribuita in streaming nel 2014, diventa finalmente un oggetto fisico, tangibile. Un doppio LP gatefold in edizione limitata, in uscita il 28 novembre 2025, che promette di essere un vero e proprio sancta sanctorum per gli appassionati della scena electro e alternativa degli anni 2000.

La tracklist è un vero e proprio chi è chi della scena che i robot di Parigi hanno ispirato e plasmato: i francesi Justice, allora alle prime armi e pronti a ereditare il trono con il loro sound graffiante; i fratelli Soulwax con la loro precisione belga; il produttore d’avanguardia SebastiAn. L’edizione ampliata include anche perle di Basement Jaxx e The Juan Maclean, rendendo questa antologia un documento insostituibile di un’era d’oro per la musica da ballo alternativa.

L’annuncio non arriva a caso. È la celebrazione ufficiale del ventesimo compleanno di un album che, col senno di poi, si è rivelato profetico nella sua estetica industriale e nel suo minimalismo ossessivo. E non arriva nemmeno in un vuoto culturale: solo poche settimane fa, l’universo di Fortnite ha inaugurato la “Daft Punk Experience”, un tributo virtuale che porta 31 loro brani a una nuova generazione di ascoltatori. Un movimento su più fronti che, nonostante lo scioglimento del duo, continua a nutrire il mito.

Human After All Remixes Vinyl Tracklist:

Side A

01. Robot Rock (Soulwax Remix)

02. Human After All (SebastiAn Remix)

03. Technologic (Peaches No Logic Remix)

04. The Brainwasher (Erol Alkan’s Horrorhouse Dub)

Side B

01. The Prime Time of Your Life (Para One Remix)

02. Human After All (“Guy-Man After All” Justice Remix)

03. Technologic (Digitalism Remix)

04. Human After All (Emperor Machine Version)



Side C

01. Technologic (Vitalic Remix)

02. Robot Rock (Daft Punk Maximum Overdrive Mix)

03. Technologic (Liquid Twins Remix)

04. Technologic (Basement Jaxx Kontrol Mixx)

Side D

01. Human After All (The Juan Maclean Remix)

02. Human After All (Alter Ego Remix)

03. Technologic (Knight Club Remix)