Il nono lavoro della band guidata da Eugene Hütz uscirà a febbraio, prodotto da Nick Launay. In arrivo anche un nuovo tour statunitense nel 2026.

I Gogol Bordello, instancabili pionieri del gypsy-punk, sono pronti a tornare con un nuovo, esplosivo capitolo della loro discografia. La band ha ufficialmente annunciato l’uscita del nono album in studio, “We Mean It, Man!”, previsto per il 13 febbraio sull’etichetta Casa Gogol Records di Eugene Hütz.

Dopo l’anticipazione di settembre con l’omonimo singolo, la band ha svelato i dettagli del progetto, che si promette come uno dei più potenti e focalizzati della loro carriera. A conferirgli questa carica è stata la collaborazione con un produttore d’eccezione: Nick Launay (noto per i suoi lavori con Nick Cave, IDLES e Public Image Ltd.), affiancato da Adam “Atom” Greenspan.

Proprio Hütz, voce e anima del collettivo, non nasconde l’entusiasmo per questo nuovo lavoro, definendolo nientemeno che “la nostra vendetta groove post-punk“. In una dichiarazione, il frontman ha spiegato: “Ho concepito l’album come una collaborazione con uno dei miei produttori preferiti di tutti i tempi, Nick Launay, che è stato così determinante per la fioritura del post-punk come genere. In termini di collage multimediale essenziale, questo è il miglior Frankenstein che abbiamo fatto dai tempi di ‘Gypsy Punks’“.

“We Mean It, Man!” si propone infatti come una sintesi perfetta delle radici della band, un crogiolo in cui confluiscono punk, musica gitana, hardcore e persino techno, rimodellati con l’energia grezza e trascinante che da sempre li caratterizza.

Ad accompagnare l’annuncio dell’album, la band ha rilasciato anche il secondo singolo, “Hater Liquidator”, un brano dal titolo inequivocabile che promette di fare piazza pulita di ogni negatività.

Ma non è tutto. I Gogol Bordello, famosi per le loro performance live al limite del catartico, hanno già pronti i piani per portare il nuovo materiale sul palco. Dopo la tradizionale serie di concerti di fine anno, nel 2026 è in programma un tour che toccherà diverse città da febbraio a marzo, per concludersi con un gran finale al Knockdown Center di New York il 27 maggio.



https://www.facebook.com/gogolbordello

https://www.gogolbordello.com/

https://www.instagram.com/gogolbordello/

(photo by Emanuela Giurano)