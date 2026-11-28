Dal 3 al 5 dicembre, tra il Riot Studio e la Domus Ars, la rassegna organizzata da Italian World Beat e Audioimage conferma Napoli come hub internazionale della musica dal mondo. la direzione artistica è affidata a Enzo Avitabile, quella organizzativa a Fabio Scopino e Davide Mastropaolo. un’occasione concreta di incontro tra artisti e operatori, con delegati internazionali pronti a valutare i progetti per festival, contratti e management

C’è un dato che, da solo, spiega perché il Napoli World meriti più attenzione di quanta ne riceva di solito. La Call for Artists per i Live Showcase ha raccolto 534 candidature da 85 Paesi. Non è un numero che si ottiene per caso. È il segnale che Napoli, quando costruisce un ponte vero e non solo un palco, diventa un punto di passaggio obbligato per la world music internazionale. E la quinta edizione, in programma dal 3 al 5 dicembre nel centro storico, tra il Riot Studio e la Domus Ars, è la conferma che quel ponte funziona .

La differenza tra un festival e un’operazione di industria culturale sta nella capacità di mettere in relazione chi fa musica con chi la musica la compra, la programma, la distribuisce. Napoli World nasce esattamente per questo: creare un punto di incontro stabile tra la scena italiana e i mercati internazionali, favorendo la mobilità degli artisti, l’export musicale e la nascita di nuove reti professionali. Il progetto è organizzato da Italian World Beat e Audioimage, con la direzione organizzativa di Fabio Scopino e Davide Mastropaolo e la direzione artistica del maestro Enzo Avitabile. La macchina organizzativa è costruita per trasformare un concerto in un’opportunità concreta: panel, speed meeting, sessioni di networking pensate per far incontrare artisti e operatori.

Il direttore artistico ha selezionato 17 progetti tra le centinaia di candidature ricevute. Nove sono italiani, otto arrivano dall’area mediterranea e oltre: Ayom, Azal, Beatriz Felicio, Ganna, Kamal Musialam Quartet, Kiw & Mourad Belouadi, L’Arannà e Votia. Il punto non è la quantità. Il punto è che quegli artisti si esibiranno davanti a operatori nazionali e internazionali, in un contesto pensato per farli incontrare. In un’epoca in cui troppi festival si limitano a vendere biglietti, Napoli World prova a fare qualcosa di diverso: mettere in relazione circa cento delegati internazionali con artisti che, altrimenti, difficilmente avrebbero accesso a certi circuiti.

La dimensione globale dell’evento non si ferma alla selezione. Il festival aderisce a UPBEAT, la rete europea che promuove la circolazione degli artisti e la mobilità internazionale nel settore . E poi ci sono gli scambi diretti: Fira B! di Palma di Maiorca partecipa con il progetto catalano L’Arannà, mentre i Ra di Spina hanno rappresentato Napoli all’edizione 2026 del festival majorchino senza contare che Ars Nova Napoli, Suonno d’ajere e PS5 (tutti napoletani) pure hanno avuto sbocchi internazionali importanti e lo dimostrano i loro tour all’estero. Il centro tunisino Tilal Utique, in collaborazione con le Journées Musicales de Carthage, presenta Azal, e nel 2027 un progetto napoletano entrerà nel programma ufficiale delle Journées. Kiw & Mourad Belouadi, produzione marocchino-spagnola sostenuta da Fabra i Coats e Foundation HIBA, apre un altro corridoio di scambio .

Sono movimenti concreti, non dichiarazioni di principio. E indicano una direzione: Napoli non si limita a ospitare, ma costruisce relazioni che durano oltre i tre giorni del festival.

Tra gli italiani figurano Al Vis Lo Lop, Banditori, Tartaglia Aneuro, Carlo Faiello, Marotta Ritual, Nuhara, Senduki, Yaràkä e Trevize. Gli showcase sono gratuiti e aperti al pubblico, ma la parte riservata agli operatori è quella che fa la differenza per il futuro degli artisti coinvolti. Le attività si distribuiscono tra il Riot Studio e la Domus Ars, due spazi nel cuore antico della città che il festival utilizza per tenere insieme la dimensione pubblica e quella professionale.

Il sostegno arriva dal Ministero della Cultura attraverso i fondi FUS Triennale 2025-2027, dal Nuovo IMAIE e dal Comune di Napoli, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”. Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l’industria musicale, ha sottolineato come Napoli World sia riuscito “in pochissimo tempo a mettere Napoli al centro del Mediterraneo e del mondo per la world music” .

Per chi guarda alla musica come a qualcosa che va oltre il consumo immediato, la quinta edizione di Napoli World è un appuntamento da seguire. Non perché prometta miracoli, ma perché fa una cosa semplice e difficile allo stesso tempo: mette le persone giuste nella stessa stanza. E in un settore in cui le opportunità sono spesso riservate a chi ha già i contatti, questa è già una notizia.



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