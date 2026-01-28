Il polistrumentista dei Red Hot Chili Peppers, Flea, si prepara a rilasciare il suo primo album solista, “Honora”, in uscita il 27 marzo per Nonesuch Records. Questo progetto non è semplicemente una “pausa” dal funk-rock, ma un ritorno commosso e consapevole alle sue primissime radici musicali: l’amore giovanile per il jazz e per lo strumento che per primo ha imparato a suonare, la tromba.

Prodotto dal sassofonista Josh Johnson, l’album si configura come una collezione intima e sofisticata. Intorno a Flea (che oltre alla tromba e al basso sperimenta anche la voce) ruota un ensemble d’eccezione: il chitarrista Jeff Parker, la bassista Anna Butterss, il batterista Deantoni Parks, con aggiunte preziose del compagno negli Atoms For Peace Thom Yorke e del tenebroso bardo Nick Cave.

La tracklist di “Honora” è un dialogo tra composizioni originali e omaggi selezionatissimi, che tracciano una personale cartografia delle influenze di Flea: si spazia dal funk cosmico di George Clinton ed Eddie Hazel alla poetica di Frank Ocean, fino alla classica “The Windmills of Your Mind” di Jimmy Webb.

Dopo l’anteprima intimista di “A Plea” (scorsa dicembre), è ora disponibile il nuovo singolo “Traffic Lights”, un brano onirico e sospeso che vede la voce eterea di Thom Yorke intrecciarsi alle linee di tromba di Flea. Un assaggio che promette un disco ricco di atmosfera e profondità emotiva.

L’esperienza di “Honora” non si fermerà in studio. Flea porterà la musica dal vivo con la Honora Band, in una serie di concerti che includono alcune tappe negli USA a maggio. L’appuntamento newyorkese è al Webster Hall il 12 maggio, con i biglietti in vendita da venerdì 23 gennaio.

“Honora” si annuncia quindi non come un side project, ma come un capitolo essenziale e rivelatore nella carriera di uno dei musicisti più iconici della sua generazione: un ritorno a casa, per guardare al futuro con occhi nuovi.



https://www.flea333.com/

https://www.instagram.com/flea333

https://www.facebook.com/flea/