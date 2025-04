La Trust Records sta per regalarci una perla per gli appassionati di hardcore punk: una riedizione speciale di New Wind, storico album dei 7 Seconds, arricchita da Change in My Head—un remix inedito firmato da Ian MacKaye (produttore originale) e Don Zientara (Inner Ear Studios). L’uscita è prevista per il 23 maggio, sia in digitale che in formato fisico sarà una bella uscita per tutta la scena punk. Un disco che non è solo un pezzo di storia, ma un testamento di resistenza creativa.

Ma non è solo una questione di nostalgia. Change in My Head è un vero e proprio viaggio nel tempo, con brani mai ascoltati prima, recuperati dalle sessioni del 1985, e riletture fresche dei classici di New Wind.

Per celebrare l’evento, Kevin Seconds e MacKaye si sono incontrati settimana fa ai Brain Dead Studios di Los Angeles per un talk esclusivo sulla genesi dell’album.

Kevin Seconds rivela: “Quel periodo fu un terremoto emotivo. Eravamo giovani ribelli che improvvisamente si scontravano con la vita adulta: matrimoni, figli, lavori… Ma invece di spegnerci, quella lotta ci ha reso più forti. E la musica è stata la nostra ancora.“

