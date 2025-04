La jazz band londinese Kokoroko ha svelato i dettagli del loro atteso nuovo album, Tuff Times Never Last, in uscita l’11 luglio per Brownswood Recordings. Il titolo del disco, come racconta il co-fondatore Onome Edgeworth, nasce da un meme virale: “È vero! Anche se parliamo di gioia e celebrazione, gran parte di questa bellezza emerge dalle difficoltà. È una verità che abbiamo scoperto mentre componevamo“.

Intanto, è già disponibile il primo singolo, “Sweetie” – un brano solare, ritmato e contagioso, che promette di far ballare gli ascoltatori. Lo trovate in streaming qui sotto.

In attesa dell’album, i Kokoroko porteranno la loro energia live con un lungo tour che parte da Amsterdam il 30 aprile per passare da Margate, Marsiglia, Philadelphia, New York City, Brooklyn, Washington, Chicago, Telluride, Englewood, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Leeds,Bristol, Brixton, Vienna, Zurigo, Francoforte, Berlino, Amburgo, Leverkusen per concludersi il 7 novembe a Parigi.



