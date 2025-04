I pionieri del post-hardcore rendono disponibili per la prima volta su piattaforme digitali due concerti simbolo: l’esordio nel 1987 e l’ultimo show nel 2002. E nei prossimi mesi arriverà molto altro.

Finalmente anche i fan più digitali potranno immergersi nell’energia raw dei Fugazi senza dover scavare negli archivi online. Da venerdì 2 maggio, infatti, la band capitanata da Ian MacKaye e Guy Picciotto – il bassista Joe Lally e il batterista Brendan Canty – pubblicherà su Bandcamp e sulle principali piattaforme streaming i primi due volumi di una serie di registrazioni live inedite per il mondo digital. Si parte con due date-icona: il primo concerto della band, tenuto il 3 settembre 1987, e quello che, per ora, rimane il loro ultimo show, datato 4 novembre 2002.



Per gli appassionati più tradizionalisti, nulla cambia: l’intera Fugazi Live Series—una collezione mastodontica di oltre 800 concerti—resta disponibile sul sito della Dischord Records, l’etichetta fondata dallo stesso MacKaye. Qui, per pochi dollari, è possibile scaricare non solo le tracce audio (registrate quasi sempre dai sound engineer della band), ma anche foto, locandine e dettagli di ogni serata.

Questa mossa, però, segna un’apertura inedita verso un pubblico più ampio, abituato a consumare musica in streaming. E non finisce qui: ogni mese, fino alla fine del 2025, verranno sbloccati nuovi concerti dall’archivio.



Dalla loro pausa inedfinita (annunciata nel 2002), i Fugazi hanno sempre negato qualsiasi ipotesi di reunion, nonostante le voci insistano periodicamente. Nel frattempo, i membri della band si sono dedicati ad altri progetti: MacKaye, Joe Lally e Brendan Canty hanno suonato con The Evens, The Messthetics e Coriky, mentre Picciotto ha prodotto dischi per Blonde Redhead, Gossip e Blood Brothers.

Eppure, come ha rivelato più volte MacKaye (di recente contraddetto da Brendan Canty leggi), il legame musicale tra loro resiste: “Suoniamo ancora insieme, ma solo per divertimento, in privato“. Intanto, nel 2023, il doc “We Are Fugazi From Washington, DC“—un collage di riprese amatoriali e footage raro—ha celebrato i 20 anni dall’ultimo show pubblico, proiettato in sale indie a 5 dollari (prezzo fedele alla filosofia DIY della band).

Ora, con queste uscite digitali, la storia dei Fugazi si riaccende. E chissà che non sia solo l’inizio.

https://fugazi.bandcamp.com

https://dischord.com/band/fugazi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044576403091