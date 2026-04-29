C’è un prima e un dopo Endtroducing…. Non è un’iperbole, è un fatto. Pubblicato nel lontano 1996, l’album d’esordio di DJ Shadow (all’anagrafe Josh Davis) non è solo un disco fondamentale per gli anni Novanta: è uno di quelli che devi avere nella tua discografia, punto. Perché se oggi il cut and paste, i campionamenti estrosi e la ricomposizione di frammenti sonori in chiave funk, soul e hip hop sono pratiche comuni, è merito suo. Lui ha tracciato la strada, trasformando la sampledelia in un linguaggio universale.

A trent’anni di distanza, Shadow annuncia un tour nordamericano per celebrare l’anniversario del suo monumento. Il via ufficiale il 24 settembre da San Diego, per poi serpeggiare tra Stati Uniti e Canada, con doppia chiusura a Fort Worth, Texas. I locali specifici? Scopri seguendo i suoi account ufficiali. Il viaggio, intanto, è già leggenda.

E se qualcuno pensava che Shadow vivesse solo di memorie, si sbaglia: nel 2023 ha pubblicato Action Adventure, il suo ultimo album in studio, accompagnato dal primo tour esteso dopo sette anni di silenzio live. Un ritorno alle scene che ora si tinge di celebrazione, senza mai guardarsi indietro con troppo romanticismo. Perché la lezione di Endtroducing… è proprio questa: il passato si ricostruisce, non si replica.



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