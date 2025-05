Soccer Mommy ha svelato i dettagli di un nuovo EP, Evergreen (Stripped), in uscita il 6 giugno per Loma Vista. Il disco offre riletture minimali di alcuni brani tratti dal suo ultimo album, Evergreen, pubblicato quest’anno. Tra le tracce incluse figurano “Driver (Stripped)” (già rilasciata a febbraio) e il nuovo singolo “She Is (Stripped)“, disponibile da oggi.

Curiosamente, “She Is (Stripped)” è l’unico pezzo dell’EP che non era incluso nella tracklist originale di Evergreen. “Questa canzone non ha superato la selezione finale per l’album, ma per me è sempre stata speciale”, ha spiegato Sophie Allison, la mente dietro Soccer Mommy. “Credo che questa versione essenziale le renda giustizia, mantenendosi fedele alla demo originale.”

L’approccio stripped permette di riscoprire le melodie e i testi di Soccer Mommy in una veste più intima e acustica, mettendo in rispetto la sua poetica malinconica e la sua voce cristallina.

https://www.instagram.com/soccermommyband

https://soccermommyband.com/