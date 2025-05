Thom Yorke (Radiohead, the Smile) torna a far parlare di sé con un nuovo inedito: “Dialing In“, il brano composto per la colonna sonora della serie Apple TV+ Smoke, è finalmente disponibile in streaming. Un pezzo che i fan avevano già sentito in versione live con il titolo provvisorio “Gawpers”, ma che ora assume una veste definitiva, accompagnando le atmosfere cupe della nuova produzione thriller.

Smoke segue le indagini di un detective (Jurnee Smollett) e un esperto di incendi dolosi (Taron Egerton) alle prese con due piromani che terrorizzano il Pacifico nord-occidentale. E se la trama promette suspense e colpi di scena, la firma musicale di Yorke aggiunge un ulteriore livello di profondità.

A parlare della collaborazione è lo stesso Dennis Lehane, creatore e produttore esecutivo della serie, che non ha esitato a paragonare l’esperienza con Yorke a quelle avute con mostri sacri come Clint Eastwood e Martin Scorsese:

“Thom è una di quelle leggende che hanno segnato la mia formazione artistica. Ha trasformato un’idea semplice in una canzone che non solo rappresenta perfettamente Smoke, ma la eleva a un altro livello.”

“Dialing In” è già online su tutte le piattaforme, mentre Smoke si prepara a debuttare con un mix esplosivo di mistero, azione e musica d’autore.



