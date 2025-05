Il Boss continua a regalare sorprese ai fan in attesa di “Tracks II: The Lost Albums”, la raccolta di sette album inediti in uscita il 27 giugno. Dopo “Blind Spot”, “Faithless” e “Repo Man”, è ora la volta di “Adelita”, un brano che affonda le radici nella tradizione dei mariachi messicani e appartiene a “Inyo”, un progetto segreto registrato negli anni ’90.

In un comunicato stampa, Springsteen ha rivelato che “Inyo” nacque durante i suoi soggiorni in California, dove si appassionò ai corridos e alla storia messicana, influenzato anche dai frequenti controlli alla frontiera. “Era una parte importante della mia vita”, ha spiegato. “Ho scritto questo album viaggiando lungo l’acquedotto della California, attraverso la contea di Inyo, verso Yosemite o la Death Valley. Tornavo in hotel la sera e continuavo a scrivere in quello stile, pensando di creare un seguito di ‘The Ghost of Tom Joad’, ma non lo feci mai. ‘Inyo’ è uno dei miei preferiti.”

Il nuovo singolo è un omaggio alle soldaderas, le donne che combatterono durante la Rivoluzione Messicana. Per dare autenticità al sound, Springsteen ha collaborato con un ensemble di musicisti mariachi, tra cui Luis e Alberto Villalobos, Angel Ramos, Humberto Manuel Flores Gutierrez, David Glukh, Jorge Espinosa e Miguel Ponce.

La prossima antologia conterrà 82 brani inediti registrati tra il 1983 e il 2018, offrendo uno sguardo inedito sul percorso artistico del rocker. Intanto, Springsteen è impegnato nel tour europeo, dove non risparmia critiche alla politica: nel recente EP “Land of Hope and Dreams” ha incluso i suoi discorsi contro Donald Trump, pronunciati sul palco di Manchester il 14 maggio.

Il world tour del Bozz arriverà anche in Italia, le date, inizialmente previste per il 2024, sono state riprogrammate per il 2025 e organizzate da Live Nation e non più barley Arts la storica agenzia che ha sempre portato nel Bel paese Springsteen. Appuntamenti quindi il 30 giugno e il 3 luglio 2025 a Milano, Stadio San Siro (recupero del 1° e 3 giugno 2024).



https://brucespringsteen.net/