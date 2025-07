Per l’80° anniversario del test Trinity, il primo esperimento nucleare della storia, condotto nel deserto del New Mexico nel 1945 i Kronos Quartet lo commemorano attraverso due versioni straordinarie di “A Hard Rain’s a-Gonna Fall” di Bob Dylan, brano scritto dal cantautore nel 1962 durante la Crisi dei Missili di Cuba. Entrambe le reinterpretazioni sono disponibili ora grazie alla Red Hot Organization. Ascoltatele qui sotto.

La prima, intitolata “Hard Rain“, voci come Iggy Pop, Willie Nelson, Allison Russell, Satomi Matsuzaki dei Deerhoof, Stephin Merritt dei Magnetic Fields, Tanya Tagaq, Laurie Anderson e Slowspin, tra gli altri. I Kronos Quartet hanno curato l’accompagnamento musicale insieme a membri di Belle & Sebastian, Deerhoof, la band di Patti Smith e un coro che include Greta Kline (Frankie Cosmos) e Xenia Rubinos.

La seconda versione, “Hard Rain (Drone)“, è invece una rilettura in spoken-word del classico di Dylan, con la partecipazione di Matsuzaki, Merritt, Anderson, Pop, Nelson, Ringo Starr, Ocean Vuong, Sampa the Great, Sleaford Mods, Nadya Tolokonnikova (Pussy Riot), Tom Morello (Rage Against the Machine), Charlotte Gainsbourg e Shahzad Ismaily nell’ensemble strumentale.

Un tributo potente e artistico a un momento cruciale della storia, che unisce musica, impegno sociale e voci indimenticabili.



