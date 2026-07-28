‘Una collaborazione che attinge al passato con uno sguardo saldo e consapevole del futuro quella operata da Noah Benjamin Lennox (Panda Bear e membro degli Animal Collective) e Peter Kember (Sonic Boom) e che si è cristallizzata nell’avvolgente “Reset” (Domino Records), pubblicato anche come “Reset (Expanded Edition)”/“Reset Songbook”. Un crogiolo di pop psichedelico che attinge alla fonte degli anni sessanta..’: tanto si ebbe modo di scrivere in occasione della precedente collaborazione dei due artisti e, a ben ascoltare, tanto mi sento di ribadire (sebbene con le dovute differenze) in relazione al loro nuovo lavoro “A ? of WHEN” (Domino).

Va, poi, subito detto che per scelta dei due artisti il disco non è “gratuitamente” disponibile sulle piattaforme liquide.

Rispetto a “Reset” (che tra l’altro attingeva anche in modo diretto a “vecchie” composizioni altrui), “A ? of WHEN” si presenta più composito e meno “essenziale”, più stratificato ma sempre musicalmente malinconicamente scanzonato! Il disco poi vede la ripetuta partecipazione di Mary Lattimore all’arpa, di Daniel O’Sullivan alla chitarra, basso, tastiere, flauto, seconde voci e batteria, di Zena Kay alla pedal steel guitar e di una piccola orchestra d’archi.

Messo il vinile sul piatto, un’espolosione…. ed ecco la “fanciullesca” e “malinconica” “Never Givin’ In”, indole da adolescenziale innocenza che si tinge di psichedelia pop in stile Brian Wilson nella perfetta “Lucky Charm”.

“Revive Him”, con la sua “marcetta” e le sue venature lisergiche, non sposta di una virgola le intenzioni del “disco”.

Il viaggio diviene onirico nella lenta “Something Like Dreaming” che evoca desertiche e sciamaniche visioni.

“A ? of WHEN” non delude nel riportare i giri su più sostenute “tensioni” e nell’inserimento di suoni da musica concreta.

Girato lato “Pray To You” è delicata ballata mentre “Be The Bridge” suona soleggiata.

Se “Like A Moth To A Flame” canta “corale” e accentua gusto “doo-wop” e “Somethin’ That Lasts” prosegue con i “giochi di voci” retrò marcando con un’“elettronica” che diviene più “ritmica”, “Graveyard” riporta l’ascolto nuovamente su territori acid-pop sixties.

Terminato l’ascolto si può dire che con “A ? of WHEN”, Panda Bear & Sonic Boom hanno dato alle stampe un caleidoscopico e riuscito omaggio alla psichedelia “pop” anni Sessanta e non solo…



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https://pandabearmusic.bandcamp.com/album/a-of-when

https://www.dominomusic.com/news/us/panda-bear-sonic-boom-announce-new-album-a-of-when