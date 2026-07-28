C’è un momento, nell’ascolto della musica di Anthony Gonzalez, in cui il tempo sembra sospeso. Un attimo in cui i sintetizzatori smettono di essere semplici strumenti per diventare astronavi pronte a lasciare l’orbita terrestre. Quel momento sta per tornare, e il biglietto per il viaggio ha il sapore di una lettera scritta a mano.

Il visionario creatore degli M83 ha infatti annunciato il suo decimo album in studio, un disco che porta il titolo evocativo e intimo di “I Wrote You A Letter”. L’appuntamento con il nuovo capitolo della sua epopea sonora è fissato per il 25 settembre 2026, e questa volta il decollo avverrà da una nuova piattaforma di lancio: la sua personale etichetta, Other Suns .

Per Gonzalez, da sempre unico membro fisso del progetto, questo non è solo un nuovo inizio, ma anche il consolidamento di un sogno imprenditoriale. Dopo aver gettato le basi con la colonna sonora “A Necessary Escape” per il film “Dakar Chronicles” nel 2025, “I Wrote You A Letter” rappresenta la prima vera, grande prova di forza per la sua creatura discografica, una manifestazione tangibile della sua passione per il vinile e per la fisicità della musica .

E come ogni viaggio che si rispetti, anche questo non sarà solitario. Gonzalez ha infatti richiamato a bordo i suoi fidati compagni d’avventura: Joe Berry, Benoît De Villeneuve e Clément Libes, lo stesso dream team che aveva già contribuito a plasmare le atmosfere dell’ultimo album. Insieme hanno dato forma a nove nuovi mondi di cui però, per ora, possiamo solo immaginare il suono. La radio è in silenzio, nessuna anticipazione musicale è stata rilasciata. La curiosità, quindi, si fa sempre più densa.

La prima porta che si apre su questo nuovo universo è quella visiva, con una copertina che accompagna la rivelazione della tracklist ufficiale :

Blister Sunrise Opera Siren / Behold… Beasts Aged Losing Ground Soldiers of Lust Heart Motion Foto Feeding Time Traces of Love

https://ilovem83.com/

https://www.instagram.com/m83music

https://www.facebook.com/m83