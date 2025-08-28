Chrissie Hynde, iconica frontwoman dei Pretenders, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Duets Special, in arrivo il 17 ottobre per Parlophone. Il progetto, già disponibile per il pre-salvataggio, vedrà la rockstar britannica duettare con alcuni dei nomi più prestigiosi della musica, tra cui Brandon Flowers (The Killers), Debbie Harry (Blondie), Dave Gahan (Depeche Mode), Cat Power, Shirley Manson (Garbage), Dan Auerbach (The Black Keys) e il compianto Mark Lanegan. E ancora: k.d. Lang, Rufus Wainwright, Lucinda Williams, Carleen Anderson, Julian Lennon, Alan Sparhawk.

In un’intervista, Hynde ha raccontato come sia nata l’idea dell’album: “Non avevo mai pensato a un disco di duetti, ma tutto è partito per caso nel 2023. Stavo parlando al telefono con Jörn, il marito di Rufus Wainwright, e a un certo punto ho proposto: ‘Ehi, forse Rufus e io potremmo fare qualcosa insieme’. Ho buttato giù una lista di dieci canzoni in fretta, Jörn ne ha parlato con Rufus, che si è detto entusiasta. È iniziato tutto così, in modo spontaneo e divertente.”

Molti degli artisti coinvolti hanno già condiviso il palco con Hynde in passato. Nel 2022, ad esempio, la cantante ha duettato con Dave Gahan durante un tributo a Mark Lanegan, mentre nel 2015 si è esibita con Brandon Flowers a Londra in una versione di “Don’t Get Me Wrong”. Non manca nemmeno Dan Auerbach, che nel 2016 si unì ai Pretenders per un’apparizione al Late Show.

Intanto, Hynde continua a essere una presenza fissa nelle scene musicali: all’inizio di giugno è stata avvistata a uno degli attesissimi show reunion degli Oasis al Wembley Stadium, in compagnia dell’ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr, della figlia Sonny e del chitarrista dei Pretenders James Walbourne.

Duets Special promette di essere un viaggio attraverso generazioni e stili, con 13 tracce che celebrano il talento senza tempo di una delle voci più influenti del rock. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli!



https://chrissiehynde.com/

https://www.facebook.com/chrissiehynde

https://www.instagram.com/chrissiehyndemusic/

The tracklist for ‘Duets Special’ is:

‘Me & Mrs Jones’ (feat. k.d. lang)

‘Can’t Help Falling In Love’ (feat. Mark Lanegan)

‘Sway’ (feat. Lucinda Williams)

‘Dolphins’ (feat. Dave Gahan)

‘First Of The Gang To Die’ (feat. Cat Power)

‘Always On My Mind’ (feat. Rufus Wainwright)

‘Every Little Bit Hurts’ (feat. Carleen Anderson)

‘I’m Not In Love’ (feat. Brandon Flowers)

‘It’s Only Love’ (feat. Julian Lennon)

‘Try To Sleep’ (feat. Debbie Harry)

‘County Line’ (feat. Alan Sparhawk)

‘Love Letters’ (feat. Shirley Manson)

‘(You’re My) Soul And Inspiration’ (feat. Dan Auerbach)