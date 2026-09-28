Dopo aver attraversato mezzo mondo con il Rough and Rowdy Ways Tour, Bob Dylan ha scelto ancora una volta l’Italia. Tre appuntamenti in autunno, tre città, tre palazzetti: il 2 novembre all’Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna.

Per chi segue Dylan da vicino, la notizia non arriva del tutto inattesa. Il tour legato a Rough and Rowdy Ways, l’album del 2020 che gli è valso un posto nelle classifiche di fine anno di mezza dozzina tra riviste e quotidiani specializzati, continua a girare il mondo raccogliendo consensi ben oltre le aspettative. E l’ultimo capitolo della sua sterminata produzione, The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956–1963, uscito quest’anno, ha confermato che l’archivio dell’artista di Duluth resta un pozzo senza fondo.

Chi ha avuto modo di vedere il Rough and Rowdy Ways Tour sa che non si tratta del solito concerto di repertorio. La stampa internazionale ne ha parlato in termini quasi devozionali: Mojo lo ha definito “una serata ricca di emozioni e di piaceri senza riserve”, The Times ha parlato di “un blues viscerale immerso in un’atmosfera di composta reverenza”, mentre Uncut ha scelto la formula “una lezione magistrale di intimità musicale”. The Guardian, dal canto suo, ha insistito sull’imprevedibilità: “assolutamente imprevedibile: una serata ricca di emozioni e di piaceri senza riserve”.

La prevendita sono esclusivamente su Ticketone.it. Attenzione, come sempre in questi casi, alle prevendite non autorizzate: l’organizzazione invita a diffidare di canali diversi da quelli ufficiali.

Un concerto “phone free”

Le tre date italiane si svolgeranno in collaborazione con Yondr, la società che da anni gestisce i cosiddetti “phone free show“. In pratica: all’ingresso il personale consegnerà una custodia sigillata in cui riporre il telefono, che resterà con lo spettatore per tutta la durata dell’evento. Chi ha un’emergenza e ha bisogno di accedere al dispositivo può farlo in qualsiasi momento recandosi in un’area dedicata e segnalata, dove sarà possibile sbloccare la custodia. Lo staff Yondr è a disposizione per qualsiasi necessità.

La scelta non è negoziabile. “Avendo sperimentato questa modalità senza telefono durante i tour recenti, crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti”, si legge nella nota diffusa dall’organizzazione. “I nostri occhi si aprono un po’ di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E sì, è obbligatoria e non negoziabile.”

Vietati, come da prassi in questi casi, anche registrazioni audio, video e fotografiche durante lo spettacolo.



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