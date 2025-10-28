Nel panorama sonoro, a volte, il ritorno non è uno schianto, ma un riaffiorare. Come una nebbia che avvolge un paesaggio notturno, i Cigarettes After Sex sono tornati, dopo l’acclamato album X’s del 2024, con un nuovo doppio singolo “Anna Karenina“, pubblicato da Partisan Records.
Dal lato B, come una perla nera, emerge il brano omonimo: una melodia sensuale e a lenta, un’emozione così ipertrofica da sembrare quasi scomoda. I testi raggiungono nuove vette di intimità tra spoken word e audace realismo che rispecchia il mondo onirico di Greg Gonzalez.
Dall’altro lato del disco, dopo anni di voci e bootleg, viene pubblicata la loro cover di “The Crystal Ship” dei The Doors. Non è una semplice reinterpretazione, ma una trasmutazione alchemica: la ballata psichedelica di Jim Morrison viene immersa nella caratteristica coltre sonora della band, uscendone intatta nella sua bellezza malinconica.
Ma l’omaggio ai Doors non si ferma qui. In un incrocio di destini sonori, Greg Gonzalez sarà ospite della leggendaria band (nella sua formazione attuale) al Greek Theatre di Los Angeles il 30 ottobre, per celebrare il loro 60° anniversario.
