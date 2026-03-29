A poco più di un anno di distanza dall’esplosivo Stung!, i Pond tornano a sorprendere con un nuovo singolo. La band di Perth ha appena rilasciato “Terrestrials“, il primo assaggio di inediti dopo l’album del 2024, e lo fa nel momento perfetto: proprio mentre si preparano a calcare i palchi nordamericani come supporter di Djo per una serie di date selezionate.

Ma “Terrestrials” non è solo un riempitivo estivo. Il brano si presenta come una vera e propria meditazione psichedelica sulla natura umana, esplorando il nostro essere creature tanto capaci di amore profondo quanto di distruzione sistematica. Ad accompagnare il pezzo, un videoclip curato dalla regia di Jesse Taylor Smith, che promette di amplificare visivamente questo dualismo.



Con “Terrestrials”, i Pond confermano la loro capacità di muoversi agilmente tra groove ipnotici e liriche filosofiche, regalandoci un pezzo che è allo stesso tempo un ritorno alle radici e uno sguardo lucido (e distorto) sull’animo umano.

Il cantante Nicholas Allbrook ha voluto condividere il retroterra creativo del pezzo, svelando dettagli intimi e collaborazioni inaspettate:

“La musica è stata scritta da Gum (Jay Watson, ndr) e l’abbiamo registrata a Mullumbimby con Julian Abbott al Nowave studio. La canzone parla del più strano di tutti i terrestri: l’essere umano. Siamo testardamente determinati a fuggire o a distruggere la nostra stessa terra, con un grande appetito per la devastazione, per le armi, ma anche per le rose. Possiamo amare, connetterci, prenderci cura, e allo stesso tempo infliggere crudeltà insopportabili. Lo sappiamo bene, ma è un grande mistero, vero? È quasi più soprannaturale di qualsiasi extraterrestre. È per questo che probabilmente abbiamo scritto questa canzone. Non molti di noi riescono a dimenticare, anche solo per un secondo, i domani non nati e gli ieri morti, ma a quanto pare, tra questi pochi ci sono i bambini e le persone innamorate. Mia cugina Iz ha contribuito a scrivere il testo grazie alle nostre chiacchierate.”



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