Il Riot Fest, uno dei festival più iconici della scena punk, rock e alternative, compie 20 anni e torna più grande che mai nel 2025. Dal 19 al 21 settembre, il Douglass Park di Chicago ospiterà tre giorni di musica con una line-up stellare, guidata dai Blink182, Green Day e Weezer – quest’ultimi in veste celebrativa per i 30 anni del leggendario Blue Album.

Ma non finisce qui: la scaletta è un vero e proprio who’s who del rock, punk e oltre. Tra i nomi più attesi spiccano:

The Sex Pistols (con Frank Carter alla voce); The Pogues, in tour con ospiti speciali dopo la scomparsa di Shane MacGowan; Jack White, IDLES, Bad Religion e Jawbreaker Reunion imperdibili: Texas Is The Reason, Dance Hall Crashers e Shudder To Think,“Weird Al” Yankovic, in un slot misterioso ma promettente.

E poi ancora The Beach Boys, Rilo Kiley, Knocked Loose, Alkaline Trio, The Linda Lindas, The Damned, Buzzcocks, Agnostic Front e decine di altri artisti tra punk storici, indie emergenti e sorprese come Hanson (sì, proprio loro!).

Biglietti e Info

I biglietti sono già in vendita, e con un line-up del genere, c’è da aspettarsi il sold out in anticipo. Il Riot Fest 2025 non è solo una celebrazione della musica, ma anche della comunità che in 20 anni ha reso questo festival un punto di riferimento.



https://riotfest.org/

https://www.instagram.com/riot_fest/

https://www.facebook.com/RiotFest1