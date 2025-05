Settimo album in 16 anni per la band del New Jersey, che sin dagli esordi ha scelto tappeti sonori poco rumorosi, a favore di un pop-folk dalle melodie seducenti e malinconiche. Un gruppo che nel tempo ha subito diversi cambi di formazione, mantenendo però sempre intatto il buon gusto melodico, soprattutto grazie agli unici due membri rimasti sin dall’inizio: Martin Courtney (voce, chitarra) e Alex Bleeker (basso, voce).

Atlas (2014) resta senza dubbio il loro punto più alto, ma va detto che trovare brani deboli nei loro album è difficile, per chi ama il canto rilassato delle loro canzoni. Canzoni che a tratti ricordano i Byrds (Crosby, non te la prendere da lassù), i tappeti sonori dei Church, i Beautiful South, gli Shins…

Questa nuova fatica discografica, registrata a Nashville, raccoglie b-side e rarità prodotte nei 14 anni passati con la Domino Records.

“Pink Sky”, brano promozionale che apre la compilation, è un perfetto esempio di elegante pop da FM . Tra i momenti migliori troviamo l’evocativa strumentale “Blue Lebaron”, la malinconica “Days” (che regge benissimo il confronto con l’originale dei Television), la poppeggiante “Daniel” – ovviamente un omaggio a Elton John – e la conclusiva “Two Part”.

Non deludono nemmeno la byrdsiana “Recreation”, gli strumentali “Two Part, Part Two” e la vagamente psichedelica “The Chancellor”. Piacevole anche la versione celestiale di “Barely Legal” degli Strokes. Il momento più energico arriva con “Paper Dolls”, una traccia frizzante e ben costruita.

Insomma, un album che scorre via liscio dall’inizio alla fine e difficilmente stancherà, a meno che non detestiate le melodie tristi alla Nick Drake o il pop melodico stile Belle & Sebastian. Un disco perfetto da mettere in macchina e da ascoltare a tutto volume.

Non fatevi ingannare dalle loro cinque facce da nerd di provincia: sanno fare musica come pochi della loro generazione. Mai una nota fuori posto. Questo album conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che i Real Estate sono una delle migliori folk-pop band degli ultimi vent’anni.



