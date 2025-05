Irvine Welsh, scrittore iconico grazie a Trainspotting, sta per sorprendere ancora una volta i suoi fan. Ma questa volta non si tratta di un romanzo: il 24 luglio uscirà Men In Love, il suo debutto discografico, un progetto musicale che accompagnerà il sequel letterario del suo capolavoro.

Prodotto in collaborazione con la Sci-Fi Soul Orchestra, l’album unisce sonorità disco e Motown a ritmi elettronici contemporanei, creando un ponte tra passato e futuro. Il primo singolo, “A Man In Love With Love“, è già disponibile e promette un viaggio tra groove ipnotici e testi carichi di speranza e ribellione.

In un’intervista, Welsh ha spiegato il significato del progetto: “Viviamo in un’epoca dominata da oligarchi senza scrupoli e tecnologie che ci isolano. Ma la musica, soprattutto quella disco, resta un linguaggio universale che ci permette di evadere e celebrare l’amore“.

Per l’autore scozzese, la disco non è solo nostalgia: è un atto di resistenza. “Ballare è una forma di libertà. Dobbiamo ricordarci di farlo, anche quando il mondo cerca di spegnere la nostra luce“.

Con Men In Love, Welsh sembra voler riscrivere le regole: niente malinconia da “those were the days”, ma una prospettiva futuristica. “Festeggiamo come se fossimo nel 2099“, dice. E il sound dell’album, tra synth scintillanti e bassline, sembra già proiettato in avanti.

Se Trainspotting ha raccontato una generazione perduta, questo disco potrebbe essere l’inno di chi non smette di cercare la felicità, anche a volume massimo.



https://www.instagram.com/irvine.welsh/

https://www.facebook.com/irvinewelshauthor/