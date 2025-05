Dopo sette anni di silenzio discografico, Richard Ashcroft – storico frontman dei The Verve – fa il suo ritorno con un nuovo singolo, “Lover“, anticipando il suo possibile ruolo di artista d’apertura per gli Lover nel loro attesissimo tour in UK e Irlanda.

Il brano, uscito oggi, campiona “Love and Affection” di Joan Armatrading (successo del 1976), un pezzo che Ashcroft ha sempre amato. A differenza del celebre caso di “Bitter Sweet Symphony” – che lo vide a lungo in battaglia legale con i Rolling Stones per i diritti – questa volta Ashcroft ha ottenuto il benedetto via libera della stessa Armatrading.

“Lover” sorprende con un basso distorto e incalzante, percussioni schioccate e un’atmosfera ipnotica, lontana dal rock epico dei Verve ma forse pensata per risuonare negli enormi stadi del tour con gli Oasis.



