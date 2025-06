I grandi nomi del new wave, entrambi reduci da “tour d’addio” annunciati negli scorsi anni, torneranno insieme on stageil prossimo autunno per una serie di 11 date. Devo e i B-52’s uniranno le forze per il “Cosmic De-Evolution Tour”, un viaggio musicale che li porterà da Toronto a Houston tra fine settembre e inizio novembre, con il supporto di Lene Lovich.

In un comunicato stampa, i membri delle due band hanno condiviso la loro eccitazione per questa collaborazione. Fred Schneider dei B-52’s ha rivelato: “Nel 2022 avevo giurato che non sarei mai più salito su un tour bus… Ma avevamo promesso ai fan che avremmo suonato ancora in occasioni speciali. Il nostro residency a Las Vegas sta andando alla grande, e quando ci è stata offerta l’opportunità di fare qualche show con i Devo, non abbiamo potuto dire di no!”

Anche Mark Mothersbaugh dei Devo non ha trattenuto l’entusiasmo: “I B-52’s avevano uno dei suoni più incredibili della fine degli anni ’70 e inizio ’80—‘Rock Lobster’ è una delle mie canzoni preferite! Devo la cantava a Booji Boy dopo i concerti. È stato il destino, la fortuna o l’anniversario di SNL a riunirci, ma questa è un’occasione incredibile.”

Kate Pierson dei B-52’s ha ricordato gli esordi new wave: “Quando arrivammo ad NYC da Athens, il punk era al massimo… e il new wave stava esplodendo! Amavamo band come Patti Smith, Talking Heads, Blondie e Ramones, ma adoravamo anche la stravaganza dei Devo. Al Mudd Club ballammo con loro, e poi Brian Eno produsse il loro primo album.” “Dopo lo show per i 50 anni di SNL a Radio City, ci siamo detti: ‘Dobbiamo fare questi concerti insieme!’ Nonostante i decenni, abbiamo suonato insieme solo a qualche festival. Sarà incredibile condividere il palco con i Devo!”

E Gerry Casale dei Devo ha chiuso con una battuta: “Devo e B-52’s in tour insieme dopo quasi 50 anni? Meglio tardi che mai! Abbiamo resistito alla prova del tempo… e ora dimostreremo che sappiamo ancora ‘portare l’energia’!“

Il tour partirà il 24 settembre da Toronto e toccherà città come Chicago, Los Angeles, Austin e Houston, chiudendo il 2 novembre. Un’occasione unica per rivivere l’energia irriverente del new wave con due delle band più iconiche di sempre.



