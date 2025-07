Il leggendario album di debutto dei Descendents, Milo Goes to College (1982), sta per tornare in vinile con una nuovissima ristampa, segnando l’inizio della campagna di Org Music dedicata alla riedizione dei primi lavori della band. Per i collezionisti più accaniti, è disponibile una variante esclusiva “ocean”, limitata a sole 500 copie.

Come già sottolineato in passato, al di fuori dei grandi nomi del primo punk come Ramones, The Clash e Buzzcocks, pochi album hanno avuto un impatto così profondo sull’evoluzione del pop punk quanto Milo Goes to College.

Radicato nella scena hardcore (uscì per la New Alliance Records dei Minutemen e fu prodotto da Spot della SST records), il disco univa la velocità e l’aggressività di band come i Black Flag (di cui il batterista Bill Stevenson sarebbe poi diventato membro) alle melodie orecchiabili e alla voce sfrontata di Milo Aukerman, dando vita a quello che oggi riconosciamo come pop punk.

Ma non fu solo una questione di suono: i testi, pieni di ribellione adolescenziale, frustrazioni amorose e critiche sociali, tracciarono la strada per intere generazioni di band.

Quasi tutte le grandi band pop punk hanno citato i Descendents come influenza, ma forse nessuna ha preso ispirazione così direttamente da Milo Goes to College quanto i Blink-182, il gruppo che ha portato il punk alle masse.

«I Descendents sono l’unica ragione per cui i blink-182 sono esistiti», ha detto Tom DeLonge. «Erano la prima band sulla quale tutti e tre eravamo d’accordo». Anche Mark Hoppus ha riconosciuto che il disco «ha cambiato per sempre il corso della [sua] vita».

Non servono dichiarazioni, però: basta ascoltare i blink-182 negli anni ’90 per sentire l’influenza dei Descendents. Quando la band coverizzò “Hope” senza modificare nulla, il brano suonava… esattamente come un pezzo dei blink.

I Descendents sono attualmente in tour con Buzzococks, Teen Mortgage, Liquid Mike e MattstaGraham, tra Stati Uniti e Canada.



