La leggendaria band scozzese torna con il tredicesimo capitolo della loro carriera, un disco che sfida l’ottimismo spicciolo registrato in un’isola remota. Il primo singolo è la janglerock “Day in the Sun”.

La storica band di Glasgow ha appena annunciato il loro tredicesimo album in studio, “Do Not Dare To Dream“, in uscita il 9 ottobre per la Merge Records. E il titolo, come avrete intuito, non è affatto un invito a rincorrere illusioni.

Norman Blake, chitarrista e voce della band, spiega il concept con quella saggezza stralunata che li contraddistingue: “Quei messaggi del tipo ‘osate sognare’ sono piuttosto ridicoli. Non credo che il mondo funzioni così”. Il titolo, infatti, è un prestito dal brano “I Do Not Dare To Dream”, una sorta di presa di posizione contro l’ottimismo vacuo, preferendogli una resilienza silenziosa e radicata nel presente, come già accennato nel precedente “Nothing Lasts Forever” del 2023 . In parole povere, i Fanclub ci dicono che va bene essere allegri e ottimisti anche quando le cose non vanno alla grande .

Per dare corpo a queste riflessioni, la band ha scelto un luogo che trasuda storia e suggestione: il Black Bay Studio, situato sulla remota isola scozzese di Great Bernera. Non uno studio qualsiasi, ma un posto dove, come sottolinea Raymond McGinley, “la gente cantava già migliaia di anni fa”. L’atmosfera del luogo sembra aver influenzato profondamente il suono del disco, che si avvale anche dell’organo da chiesa Domus e di una collezione di sintetizzatori vintage presenti in loco “La vita è breve, ma la musica è eterna”, aggiunge McGinley, riassumendo lo spirito di questa nuova avventura sonora .

Oltre a Blake e McGinley, il quintetto che ha plasmato l’album vede la partecipazione dei membri di lunga data Francis Macdonald e David McGowan, insieme a Euros Childs (ex Gorky’s Zygotic Mynci). La registrazione è stata un processo collaborativo e naturale, con la band che ha deciso di non fissare gli arrangiamenti prima di entrare in studio, lasciando che le idee prendessero forma insieme .

Il primo assaggio di questo nuovo corso è la singolo “Day in the Sun“, scritta e cantata da Blake. Il brano è una classica gemma dei Teenage Fanclub: un janglerock melodico, intriso di armonie vocali e quel sapore agrodolce che li ha resi immortali . Il videoclip, diretto da Donald Milne, è stato girato proprio nello studio dell’isola di Great Bernera, e potete vederlo qui sotto.

La band sarà in tour nel Regno Unito e in Europa in autunno. Per ora, godiamoci questo ritorno e prepariamoci a sognare, ma con i piedi per terra.



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