C’è chi colleziona francobolli, chi cartoline d’epoca, chi tazze. Poi ci sono i fan di Brian Eno, che da quasi due decenni setacciano mercatini giapponesi e aste online inseguendo due dischi diventati ormai quasi mitologici. La buona notizia è che presto potranno smettere di farlo.

Il signor Eno, infatti, ha annunciato che riaprirà i battenti della sua Opal Records e che sarà proprio l’etichetta ritrovata a riportare sugli scaffali due titoli che mancavano all’appello da un pezzo: Another Day On Earth, uscito nel 2005, e Drawn From Life, il lavoro del 2001 firmato a quattro mani con J. Peter Schwalm.

Opal nasce nel 1988 per volontà dello stesso Eno e nel giro di pochi anni diventa una specie di casa sicura per tutta una serie di nomi che, a dirla tutta, hanno poi fatto la storia di certa musica obliqua: Roger Eno, Harold Budd, Laraaji, Djivan Gasparyan, Hugo Largo, Zvuki Mu, Daniel Lanois, Jon Hassell e persino John Cale. Nel 1991, però, il fondatore decide di mettere tutto in pausa per dedicarsi ai propri progetti personali, e il catalogo migra verso All Saints Records. Da allora Opal non ha più firmato nessun nuovo artista, limitandosi a qualche uscita sporadica in occasione del Record Store Day.

Ora, a distanza di oltre trent’anni da quella pausa, la label si prepara a ripartire con un programma che parte proprio da due lavori di Eno.

Another Day On Earth era arrivato nel 2005 su Hannibal Records e rappresentava il tanto atteso ritorno di Eno alla forma canzone dopo oltre un decennio passato tra ambient, produzioni e collaborazioni di ogni tipo. Drawn From Life, invece, è del 2001 e porta la firma congiunta con J. Peter Schwalm. Entrambi i titoli sono stati praticamente irreperibili fuori dal Giappone per quasi vent’anni: chi li voleva doveva accontentarsi di edizioni locali o copie usate a prezzi poco simpatici.

Per festeggiare l’annuncio, Eno ha tirato fuori dal cassetto due filmati dal vivo finora mai pubblicati, uno per ciascun album. Da Another Day On Earth arriva Caught Between, registrato al Coliseu do Porto durante il Porto Festival del 16 giugno 2001. Da Drawn From Life, invece, ecco Persis, catturato al Naeba Ski Resort in occasione del Fuji Rock Festival del 29 luglio 2001. Insomma, materiale d’archivio di prima qualità, di quelli che fanno la gioia di chi segue il buon Brian da quando i sintetizzatori erano grandi come armadi.



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