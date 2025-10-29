Quando si pensa agli EMF, la mente corre immediatamente al campionamento di “Unbelievable“, ai ritmi dance-rock esplosivi e all’energia spensierata dell’era Madchester. Difficile, quindi, immaginare un accostamento più audace e controcorrente: la band di “Unbelievable” che affronta “Bela Lugosi’s Dead“, l’inno fondante del rock gotico, il manifesto di un’intera controcultura tenebrosa e ieratica.

Eppure, è esattamente quello che è successo. Gli EMF hanno appena pubblicato la loro personale interpretazione del capolavoro dei Bauhaus, scegliendolo come singolo come un omaggio rispettoso che si muove nell’ombra dell’originale, per poi esplodere in un finale rave che sa di warehouse party post-industriale.

Il cantante della band inglese James Atkin ci ha svelato le loro radici goth: “Abbiamo abbracciato la vera cultura goth nella nostra giovinezza. La prima band che ho visto dal vivo furono The Mission. C’erano i ragazzi a scuola con i capelli a punta e lacca e con incisioni delle Sisters of Mercy sulle cartelle“. E poi, la rivelazione più dolceamara: “Oh, e non fatevi dire quanto adorassimo i Cure (e li adoriamo ancora). Al pub locale, il disco che alla fine consumammo sul jukebox fu proprio ‘Bela Lugosi’s Dead’ dei Bauhaus. Poter rivisolare questo brano è un vero dolcetto di Halloween per noi.“

Ma gli EMF non vivono solo di fantasmi infatti hanno anche pubblicato un nuovo brano originale, “Hands in the Air“, descritto come “una chiamata all’unità di fronte a tutto l’odio e la divisione nel mondo“.



Un dualismo musicale che sarà possibile anche vedere dal vivo tra un anno: ad ottobre 2025 EMF con i Jesus Jones saranno in tour nel Regno. Queste le tappe: 09 Ottobre al Queen Margaret Union di Glasgow, il 10 alla O2 Academy di Liverpool; l’11 al Warehouse di Leeds;

il17 allo Shepherd’s Bush Empire di Londra; il 18 alla O2 Academy di Oxford;il 19 al Crane di Bristol e infine dal 25 al 30 gennaio 2026 potete partire con la The 90s Cruise 2026 per vederli dal vivo insieme ai Sugar Ray, le TLC e tanti altri.



https://emf-theband.com/

https://www.jesusjones.com/

https://www.facebook.com/EMFTheBand/

https://www.instagram.com/emftheband