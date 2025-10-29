Dopo un profondo percorso di trasformazione interiore e artistica, Micah P. Hinson si presenta al mondo come “The Tomorrow Man“. Il nuovo album, in uscita il 31 ottobre per Ponderosa Music Records, segna una svolta radicale: abbandona i toni del folk rock tragico per abbracciare le atmosfere intense e malinconiche da crooner, mettendo la sua voce al centro della narrazione.

Prodotto da Alberto “Asso” Stefana e arricchito da arrangiamenti orchestrali curati dall’ensemble di Benevento, “The Tomorrow Man” è un viaggio crudo e sincero nei territori del dolore e della redenzione. Non un’opera di consolazione, ma una presa di coscienza che rifiuta i lieti fine in cerca di verità più profonde, come testimoniano i singoli “Oh, Sleepyhead”, “One Day I Will Get My Revenge” e “Walls”.

L’artista porterà questo nuovo capitolo della sua vita in tour in Italia a novembre con le seguenti tappe:

14 novembre – Senigallia (AN) | Auditorium S. Rocco;

16 novembre – Fidenza (PR) | Barezzi Festival;

18 novembre – Milano | Santeria Toscana 31;

19 novembre – Roma | MONK;

21 novembre – Ravenna | Transmissions Festival;

22 novembre – Torino | sPAZIO 211



https://www.micahphinson.com/

https://www.instagram.com/micahphinson/

https://www.facebook.com/micahphinson