Bella notizia per i puristi del rock italiano e per chiunque abmai mai sognato di rivivere la leggenda: i Litfiba della formazione storica – Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo – torneranno a calcare il palco insieme nel 2026. È stato infatti ufficializzato il “QUARANT’ANNI di 17 RE – TOUR 2026”, un evento epocale che celebra i quarant’anni dall’uscita di “17 Re”, l’album che nel 1986 non solo segnò una svolta radicale per la band fiorentina, ma cambiò per sempre il volto del rock in Italia.

Questo non è solo un tour, è un ritorno alle origini, alla fonte dell’energia che ha travolto un’intera generazione. Ventidate estive, da giugno ad agosto, che porteranno la formazione originale in alcune delle città e dei festival più iconici della penisola. Un’occasione unica e irripetibile per assistere a un pezzo di storia dal vivo: riascoltare le tracce di quell’album visionario – suonate come non era mai successo prima con tutti e quattro gli artefici originali – insieme ai grandi classici che hanno consacrato la band.

La potenza di Pelù, le chitarare di Renzulli, le tastiere di Aiazzi e il basso di Maroccolo si ricongiungeranno per riaccendere la poesia ribelle e anticipatrice di uno dei capitoli più amati del rock europeo. Un repertorio che è entrato nel DNA della musica italiana, pronto a esplodere di nuovo con tutta la sua forza.

Il tour prenderà il via il 27 giugno a Perugia per l’Umbria Che Spacca Festival e si concluderà il 15 agosto a Bellaria Igea Marina al Beky Bay, toccando tappe fondamentali come Milano, Roma, Bologna, Firenze, Napoli. Ecco i dettagli:

27 giugno – Perugia, L’Umbria Che Spacca Festival

30 giugno – Padova, Sherwood Festival

02 luglio – Bari, Fiera del Levante

04 luglio – Pescara, Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio – Milano, Kozel Carroponte

09 luglio – Villafranca (VR), Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio – Asti, AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio – Genova, Altraonda Festival

16 luglio – Roma, Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio – Servigliano (FM), NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio – Bologna, Sequoie Music Park

23 luglio – Firenze, Prato delle Cornacchie

25 luglio – Cosenza, Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio – Napoli, Noisy Naples, Arena Flegrea

01 agosto – Alghero, Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto – Catania, Villa Bellini

07 agosto – Melpignano (LE), SeiFestival, Piazza Avantaggiato

11 agosto – Palmanova (UD), Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli Live

15 agosto – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay



https://www.litfiba.net/