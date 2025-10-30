I Marillion, band leggendaria che ha segnato la storia del progressive rock internazionale, torneranno in Italia per un appuntamento esclusivo e storico: si esibiranno per la prima volta nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. L’evento, fissato per sabato 25 luglio 2026 (ore 21:00), è il primo annuncio della prestigiosa terza edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii.

L’annuncio arriva a seguito del ripetuto tutto esaurito registrato dal “Marillion Weekend”, il festival di due giorni dedicato alla band che si tiene a Padova, e promette di essere un evento imperdibile per migliaia di fan. Il gruppo, noto per la sua profondità emotiva e il sound espansivo, porterà sul palco un set accuratamente studiato per l’occasione, con molte perle del repertorio e sorprese.

Il concerto di Pompei sarà filmato per diventare un album ufficiale e un Blu-ray movie, che includerà il best of dello show in uno spettacolo audio-visivo straordinario.

B.O.P. è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, realizzato in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, con la direzione artistica di Giuseppe Gomez. L’organizzazione è curata da Blackstar Entertainment e Fast Forward.



Il festival, dopo i grandi successi del 2025 con artisti del calibro di Nick Cave, Ben Harper, Jean-Michel Jarre e Dream Theater, rilancia così una grande stagione per l’estate 2026. Nelle prossime settimane sarà annunciato gradualmente il resto del programma, che avrà come obiettivo unire arte, storia e musica in un contesto unico al mondo.

I biglietti per il concerto dei Marillion saranno disponibili da lunedì 3 novembre alle ore 14, in vendita esclusiva su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.



Con oltre 40 anni di carriera, 30 milioni di album venduti e una fan base appassionata e fedele, i Marillion guidati da Steve Hogarth mantengono il ruolo di leader nel panorama del prog internazionale. L’ultima prova della loro vitalità creativa è l’album “An Hour Before It’s Dark”, pubblicato lo scorso anno dopo sei dall’ultimo progetto discografico, a ribadire un periodo di gloria artistico.



https://www.instagram.com/beats_of_pompeii/

https://www.marillion.com/

https://www.instagram.com/marillionofficial/

https://www.facebook.com/MarillionOfficial

Ph. credit Anne Marie Forker