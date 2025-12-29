Dopo tre anni di silenzio discografico, The Afghan Whigs fanno il loro ritorno con un nuovo 7″ che promette di elettrizzare i fan. Il singolo, in uscita nei primi mesi del 2026 per l’etichetta indipendente della band, Shake It Records, è già disponibile in preordine e presenta due cover rielaborate in stile Whigs: “Fake Like” dei Poliça e “Downtown” degli Still Corners.

Non si tratta di semplici reinterpretazioni, ma di una vera e propria trasmutazione sonora. Come rivela il frontman Greg Dulli, entrambi i brani sono nati spontaneamente durante i soundcheck: “Ogni canzone ha una risonanza particolare per me. Ho sentito profondamente i testi, quindi sono scorse via naturalmente ed è stato bello cantarli”. Il risultato è quello tipico, potente e viscerale della band: due gemme oscure e grezze che, pur nel rispetto degli originali, vengono completamente plasmate nell’inconfondibile stile soul-rock dei Whigs.

Ma la vera notizia è dietro l’angolo. Il 2026 segnerà un traguardo storico: i 40 anni di carriera degli Afghan Whigs. La band promette che questo singolo è solo l’antipasto di un anno celebrativo ricco di progetti. “Molti piani sono già in cantiere per la band e saranno annunciati con il nuovo anno”, fanno sapere ufficialmente.

Un ritorno in musica, quindi, che si fonde con la promessa di una celebrazione epocale. Un doppio motivo per tenere d’occhio una delle band più iconiche e influenti degli ultimi decenni, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda.



https://theafghanwhigs.com/

https://www.facebook.com/TheAfghanWhigsOfficial

https://www.instagram.com/theafghanwhigs