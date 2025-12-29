“Antiheroine“, presentato al Sundance 2026, promette di mostrare la star come non l’abbiamo mai vista, mentre la leggenda del rock annuncia anche il ritorno in studio.

È ufficiale: una delle voci più iconiche, controverse e influenti del rock sta per riprendersi completamente la scena. Al Sundance Film Festival del 2026 andrà in scena “Antiheroine”, il documentario su Courtney Love che racconta la sua storia, finalmente, “senza filtri e senza scuse”. Il progetto arriva in un momento cruciale per l’artista, reduce dall’annuncio di un nuovo album in solitaria, il primo dopo oltre un decennio.

Il film, diretto dalla coppia Edward Lovelace e James Hall (già autori del celebrato The Possibilities Are Endless su Edwyn Collins) e prodotto da Dorothy St. Pictures, si propone come il ritratto definitivo della Love: l’icona del grunge con la band Hole, l’attrice, la scrittrice, la figura che ha plasmato la cultura pop e rock. Ma soprattutto, la donna che, oggi sobria e con una nuova energia creativa, è pronta a guardarsi indietro e avanti con uno sguardo lucido e inedito.

“Antiheroine” è solo uno dei titoli musicali di punta del lineup Sundance 2026, che annovera anche il mockumentary The Moment con Charli XCX e il thriller erotico I Want Your Sex.

La notizia del documentario esplode in tandem con le recenti dichiarazioni della Love sul suo attesissimo ritorno musicale. L’ultimo album in studio, sia con gli Hole (Nobody’s Daughter) che da solista (America’s Sweetheart), risale rispettivamente al 2010 e al 2004. Dopo anni di silenzio discografico, la promessa di nuove musiche accende i fan. In un’intervista dello scorso marzo, Courtney aveva dato aggiornamenti sia sull’album che sulla sua autobiografia, rivelando anche un altro progetto personale di grande impatto: la richiesta di cittadinanza britannica.

“Sono davvero contenta di essere qui. È così bello vivere in Inghilterra. Finalmente otterrò la cittadinanza britannica in sei mesi. La sto richiedendo, ragazzi! Non potrete liberarvi di me!”, aveva dichiarato con il suo inconfondibile stile.

“Antiheroine” si prepara dunque a essere molto più di un documentario: è il prologo di una nuova, intensa fase artistica e personale per Courtney Love. Un ritratto crudo e autentico che fa da preludio al ritorno di una delle ultime vere rockstar, pronta a conquistare di nuovo le nostre playlist e a raccontarsi senza più maschere. La contessa del caos è tornata, e ha parecchie storie da regalarci.



https://www.facebook.com/courtneylove/

https://www.instagram.com/courtneylove