I Gorillaz hanno confermato che il loro prossimo album uscirà nel 2025, portando ancora una volta la loro firma ibrida tra musica, animazione e sperimentazione. A rivelarlo è stato lo stesso Damon Albarn in un’intervista al magazine francese Les Inrockuptibles, dove ha parlato dei suoi progetti in corso, tra cui l’opera The Magic Flute II: La Malédiction — appena debuttata a Parigi — e il tanto atteso disco della band virtuale.



“Un’opera e un nuovo album dei Gorillaz mi sembrano abbastanza per il 2025!” ha scherzato Albarn.

La notizia è stata poi confermata anche da Jamie Hewlett, illustratore e co-creatore dei Gorillaz, che avrebbe risposto a un fan page su IG con un semplice ma esplicito: “Sì, il nuovo album esce quest’anno.“



I rumors sul nuovo album circolavano già dal 2023, quando Albarn, dopo aver concluso il reunion tour con i Blur, aveva accennato al ritorno ai Gorillaz. A dicembre dello stesso anno, sempre su Les Inrockuptibles, aveva rivelato di essere partito per l’India con Hewlett proprio per iniziare a lavorare al progetto.

Ora il disco è quasi pronto e rappresenterà il primo full-length della band da Cracker Island (febbraio 2023). Dopo quel lavoro, Albarn si è dedicato ai Blur, con cui ha pubblicato The Ballad of Darren e intrapreso un tour culminato al Coachella 2024, dove sul palco aveva lasciato intendere che potesse trattarsi del loro “ultimo show”.



Oltre alla musica, Albarn si è recentemente unito a oltre 1.000 artisti nel progetto Is This What We Want?, un album silenzioso creato per protestare contro le modifiche proposte dal governo britannico alle leggi sul copyright, che permetterebbero alle AI di utilizzare opere protette senza licenza.

Mentre i dettagli sul nuovo album dei Gorillaz rimangono top secret, una cosa è certa: il 2025 sarà un anno ricco di novità per i fan della band più iconica del panorama virtuale. Tra suoni globali, collaborazioni a sorpresa e l’immancabile stile grafico di Hewlett.



https://www.gorillaz.com/

https://www.instagram.com/everythingorillaz/

https://www.facebook.com/Gorillaz