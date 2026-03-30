A sei anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, Sir Paul McCartney è pronto a riaccendere il motore dei ricordi. Il nuovo album si intitola The Boys of Dungeon Lane e sarà pubblicato il 29 maggio via MPL/Capitol, con la produzione affidata ad Andrew Watt, già al fianco di rockstar contemporanee e non solo.

Ad anticipare il disco è il singolo “Days We Left Behind”, un brano che scava senza filtri nella memoria dell’ex Beatle, restituendo immagini nitide di un’infanzia vissuta nella Liverpool del dopoguerra. Come racconta lo stesso McCartney in una nota, si tratta di “una canzone di ricordi, pura e semplice”. Il titolo dell’album, spiega, nasce proprio da un verso del brano: “The Boys of Dungeon Lane” è un luogo reale, un toponimo che si intreccia con Forthlin Road, la strada in cui abitava da ragazzo, e con Speke, il quartiere operaio dove tutto ebbe inizio. “Non avevamo quasi nulla, ma non importava: la gente era fantastica e nemmeno ti accorgevi di ciò che ti mancava”, aggiunge Macca, con un pensiero che sfiora anche la figura di John Lennon.

L’ultimo capitolo discografico di Paul McCartney risaliva al 2020 con McCartney III, a cui fece seguito un anno dopo il progetto di rimaneggiamenti McCartney III Imagined, con ospiti del calibro di Beck, Phoebe Bridgers e Dev Hynes. In mezzo, come da tradizione per uno dei più instancabili archivi viventi della musica, il flusso di riedizioni e materiale ritrovato non si è mai interrotto: dal cofanetto di singoli alla celebrazione di Band on the Run dei Wings, fino all’uscita delle celebri sessioni One Hand Clapping del 1974.

Più di recente, McCartney ha continuato a tessere la trama della sua storia anche fuori dal pentagramma, con un libro e un documentario dedicati ai Wings, contribuendo a fissare il ruolo della band post-Beatles accanto a quello del quartetto di Liverpool. E mentre continua a calcare i palchi dei tour mondiali con la consueta energia, il nuovo The Boys of Dungeon Lane si preannuncia come il capitolo più intimamente autobiografico di un’artista che, anche quando guarda indietro, riesce sempre a far parlare il presente.



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