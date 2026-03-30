Non c’è tempo per riposare, quando la musica chiama. Jack White, ex frontman dei White Stripes e artista tra i più imprevedibili e rispettati del panorama rock contemporaneo, ha appena annunciato una nuova serie di date europee. L’annuncio, arrivato come di consueto a sorpresa.

A pochi mesi di distanza dalla conclusione del No Name Tour – che tra il 2024 e il 2025 lo ha visto attraversare palchi di mezzo mondo per celebrare l’omonimo album uscito a sorpresa – White si prepara a rimettersi in strada con un tour lampo di 18 concerti. Il via ufficiale il 30 maggio dal suggestivo scenario del Castello di Sigulda, in Lettonia, per poi snodarsi attraverso club leggendari, sale da concerto d’alta quota e alcuni dei festival più attesi della stagione.

Il percorso toccherà Varsavia, Cracovia, Berlino, Amburgo, per poi spostarsi in Scandinavia tra Aarhus, Malmö, Stoccolma e Göteborg. A seguire, tappe irrinunciabili come il Best Kept Secret Festival nei Paesi Bassi, due serate consecutive alla mitica L’Olympia di Parigi, un doppio appuntamento all’Ancienne Belgique di Bruxelles e una data nella suggestiva cornice delle rovine romane del festival Les Nuits de Fourvière a Lione.

L’Italia avrà l’onore di ospitarlo per due serate: il 19 giugno al La Prima Estate di Lido di Camaiore, e il 21 giugno all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, prima del gran finale previsto il 22 giugno allo zagabrese INMusic Festival.



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Le date complete del tour: