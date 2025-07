Dopo mesi di attesa, Kevin Parker, la mente dietro ai Tame Impala, ha finalmente svelato un nuovo brano inedito. Già all’inizio del mese, alcuni scatti in studio pubblicati sul suo profilo Instagram con la caption “Been busy😉” avevano fatto scatenare i fan, lasciando presagire un imminente ritorno. Ora la conferma: “End of Summer” è il primo singolo solista dei Tame Impala dal 2023, quando Parker aveva contribuito alla colonna sonora di Barbie con “Journey to the Real World”.

Il brano, della durata di sette minuti, segna anche l’esordio dell’artista sotto l’etichetta Columbia Records ed è accompagnato da un videoclip diretto da Julian Klincewicz, realizzato con un effetto split-screen che cattura l’essenza psichedelica del progetto.

Negli ultimi anni, Parker si è dedicato soprattutto a collaborazioni e colonne sonore. Tra queste, “Wings of Time” per Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, un remix di “Edge of Reality” per il biopic su Elvis, e “Turn Up the Sunshine”, un duetto con Diana Ross per Minions: The Rise of Gru.

Dal suo ultimo album, The Slow Rush (2020), il musicista australiano ha lavorato con artisti come Thundercat (“No More Lies”), Justice (“One Night/All Night” e “Neverender”), Gorillaz (“New Gold”) e The Streets (“Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better”). Senza dimenticare i suoi remix ufficiali per 070 Shake e Crowded House, e il ruolo di produttore nel recente Radical Optimism di Dua Lipa.

A coronare un periodo già ricco di successi, all’inizio di quest’anno Parker ha vinto il suo primo Grammy Award nella categoria Best Dance/Electronic Recording proprio con “Neverender” insieme a Justice.

“End of Summer” potrebbe essere l’anteprima di un nuovo album? Per ora, non ci sono conferme, ma i fan sperano che questo ritorno segni l’inizio di una nuova fase creativa.



