Appena diciasettenne muore improvvisamente Nell Smith la cantante canadese promessa del pop rock salita alla ribalta per un bell’album che realizzò insieme ai Flaming Lips. Ne parlammo qui nel 2022. Leggi!

Simon Raymonde, co-fondatore dell’etichetta discografica Bella Union, ha confermato la sua morte su Instagram.

“Siamo tutti scioccati e devastati nel sentire della scomparsa improvvisa e tragica della nostra artista e amica Nell Smith, avvenuta durante il fine settimana nella Columbia Britannica”, ha scritto Raymonde. “Nell aveva solo 17 anni e si stava preparando per l’uscita del suo primo disco da solista all’inizio del 2025 su Bella Union, realizzato a Brighton con Jack e Lily Wolter di Penelope Isles.”

La Smith salì alla ribalta con l’uscita di “Where The Viaduct Looms“, un album di cover di canzoni di Nick Cave registrate con The Flaming Lips nel 2021 e uscito nel 2022 tramite la label britannica Bella Union ma pare che sia morta a causa di un incidente stradale, almeno così avrebero riferito i Flaming Lips durante un concerto a Portland.



https://www.instagram.com/nellsmithmusic