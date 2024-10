I Charlatans hanno annunciato una nuova edizione del loro terzo album Up To Our Hips che compie trent’anni. Inizialmente pubblicato a marzo del 1994 tramite la Beggars Banquet Records l’album oggi viene ristampato in doppio Lp e doppio Cd e uscirà ’8 novembre tramite Beggars Arkive. L’album di dieci tracce è stato rimasterizzato e include un secondo supporto con altre dieci b-side, riprese alternative, demo e sessioni radiofoniche, in più ha un nuovo packaging e artwork reinventato da Nik Void.

Il cantante Tim Burgess ha dichiarato che la ristampa è dedicata a Rob Collins, il tastierista morto in un incidente stradale nel 1996) e al batterista Jon Brookes morto per un tumore al cervello nel 2013, e dice: “Spero che questa riedizione permetta di mostrare all’ascoltatore un lato della band mai visto prima, sbirciare dietro le quinte di un disco realizzato da una band in crisi.” Infatti in quel periodo il gruppo subì uno scossone poiché Rob Collins fu arrestato qualche anno prima per aver fatto l’autista di una rapina a mano armata beccandosi otto mesi di reclusione e ciò impattò sui programmi della band. Così che Up to Our Hips uscì in ritardo come un lavoro figlio di una crisi profonda per la band che aveva anche la pressione di un cambio di trend musicale a causa del dissolvimento della scena baggy di Madchester, mentre il Britpop incominciava a farsi avanti. In questo clima la band adottò un sound più stonesy rock (cosa successa sempre nello stesso periodo ai Primal Scream con Give Out but Don’t Give Up). Suoni groovy ma meno dei precedenti lavori. Ascola i brani “Can’t Get Out of Bed“, “I Never Want an Easy Life” e “Crashin’ In” sono entrati tutti nella Top 40.



https://www.thecharlatans.net/

https://www.instagram.com/thecharlatans/

https://www.facebook.com/thecharlatans

The Charlatans – Up to Our Hips (30th Anniv. Expanded Edition)

A1. Come In Number 21

A2. I Never Want an Easy Life If Me and

He Were Ever to Get There

A3. Can’t Get Out of Bed

A4. Feel Flows

A5. Autograph

B1. Jesus Hairdo

B2. Up to Our Hips

B3. Patrol

B4. Another Rider Up in Flames

B5. Inside-looking Out

BONUS DISC:

C1. Subterranean (B-Side)

C2. Full of Culture (Out-take)

C3. Out (B-Side)

C4. Up to Our Hips (Recorded Live For The Steve Lamacq and Jo Whiley Show)

C5. Stir It Up (Alternate Instrumental Mix)

D1. Withdrawn (B-Side)

D2. Feel Flows (Alternate Mix)

D3. You & Everybody (Out-take)

D4. Don’t Let It Stand AKA Can’t Get Out of Bed (demo version)

D5. Another Rider Up In Flames (Recorded Live For The Steve Lamacq and Jo Whiley Show)