Pubblicato oggi tramite XL Recordings, Il nuovo album del gruppo di Thom Yorke The Smile s’intitola Cutouts e contiene 10 nuove canzoni dello spinoff dei Radiohead composto anche Jonny Greenwood e il batterista Tom Skinner. Molte delle canzoni sono state presentate in anteprima dal vivo durante le esibizioni del trio nel 2021 e nel 2022, e sono state poi registrate agli Oxford e Abbey Road Studios.

Cutouts è la seconda pubblicazione per The Smile nel 2024, dopo Wall of Eyes di gennaio scorso, uno dei migliori album del 2024 finora. Il nuovo album è stato preceduto da numerosi singoli, tra cui “Don’t Get Me Started”, “Foreign Spies” e “Zero Sum”.

ASCOLTALO QUI https://shop.xlrecordings.com/release/469975-the-smile-cutouts?lang=en_GB

Ph. credit Frank Lebon