Dopo vent’anni di assenza, i leggendari Black Sabbath – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward – torneranno sul palco per un evento epocale. Il 5 luglio 2025, Villa Park, lo stadio di Birmingham, ospiterà Back to the Beginning, un festival che celebra i pionieri dell’heavy metal e la città che li ha visti nascere.

Ozzy Osbourne, icona indiscussa del genere, ha dichiarato: “È il momento di tornare alle origini, di restituire qualcosa al luogo che mi ha dato i natali. Sono fortunato a farlo con le persone che amo. Birmingham è la vera casa del metal. Birmingham per sempre.” Oltre a esibirsi con i Black Sabbath, Ozzy presenterà un breve set solista, segnando quello che potrebbe essere il suo ultimo saluto alla scena musicale.

Fondati nel 1968 proprio a Birmingham, i Black Sabbath hanno venduto oltre 75 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando uno dei gruppi più influenti della storia del rock. Il loro sound ha definito i canoni dell’heavy metal, influenzando generazioni di artisti e mantenendo intatta la propria rilevanza ancora oggi.

Back to the Beginning non sarà solo una celebrazione dei Black Sabbath, ma un vero e proprio tributo al metal in tutte le sue sfaccettature. Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più importanti della scena, tra cui Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax e Mastodon. Inoltre, una superband composta da musicisti di fama internazionale – tra cui Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Fred Durst (Limp Bizkit), Slash (Guns ‘n Roses), Jonathan Davis (Korn) e Tom Morello (Rage Against the Machine) – renderà omaggio ai padri fondatori del genere.

Tom Morello, direttore musicale dell’evento, non ha dubbi: “Questo sarà il più grande show heavy metal di tutti i tempi.“

I biglietti andranno in vendita da oggi 14 febbraio sul sito LiveNation.co.uk. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital e Acorn Children’s Hospice, quest’ultima sostenuta anche dall’Aston Villa.



